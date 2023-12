Отмена игры по TLoU, старт голосования за лучшие игры 2023, Creative Assembly извинилась…

На StopGame стартовало голосование за лучшие игры уходящего 2023-го года, Naughty Dog отменила сетевую игру по The Last of Us, Creative Assembly исправляет свои ошибки в серии Total War, волна увольнений в 3D Realms и Slipgate Ironworks, тизер трейлера MMO-шутера PIONER, утекла дата выхода Shadow of the Erdtree для Elden Ring, Valve назвала список кандидатов The Steam Awards 2023, какую игру чаще всего проходили по статистике HowLongToBeat, сюжетный трейлер Tekken 8, Свен Винке очень много рассказал про Baldur’s Gate III, серверы .