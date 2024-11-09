В МИД России заявили о готовности выслушать предложения Трампа по Украине

Замглавы МИД Рябков: Россия выслушает предложения Трампа по Украине Россия готова выслушать предложения нового президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине, однако простого решения данной проблемы не существует.
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