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SPLETNIK

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Светский разбор: Ксения Собчак, Анастасия Решетова, Оксана Лаврентьева, Стеша Маликова и Оксана Самойлова выгуливают модные образы

Светский разбор: Ксения Собчак, Анастасия Решетова, Оксана Лаврентьева, Стеша Маликова и Оксана Самойлова выгуливают модные образы

Spletnik изучил соцсети наших звёзд и рассказывает, куда и в чём они ходили на прошедшей неделе.Ксения Собчак в брюках Balenciaga и кожаной куртке прогулялась по Парижу, где она была на Неделе моды.

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