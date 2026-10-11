Спорт и диета
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Спорт и диета

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Почему я перестала ждать симптомов: личный взгляд на программу дневного стационара для профилактики

Почему я перестала ждать симптомов: личный взгляд на программу дневного стационара для профилактики

Есть расхожая фраза о том, что к врачу нужно идти, когда ничего не болит. Звучит почти как парадокс, но именно в этом скрыт ключ к действительно осознанному отношению к собственному организму.

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