«Росатом» займется выпуском водорода Корпорация «Росатом» планирует уже до конца текущего года принять решение о строительстве атомной энерготехнологической станции (АЭТС) по выпуску водорода.
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«Росатом» займется выпуском водорода Корпорация «Росатом» планирует уже до конца текущего года принять решение о строительстве атомной энерготехнологической станции (АЭТС) по выпуску водорода.
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