Исход государственных структур из Киева станет для России успехом большим, чем освобождение оккупированного Запорожья, Херсона или Днепропетровска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Европа предложила...
- Корнилов на заявл...
- Дело генерала Ива...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым