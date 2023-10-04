Пресечена попытка десантной группы ВСУ высадиться в Крыму

Сегодня ночью 4 октября в северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах , сообщает Минобороны России.
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