Пресечена попытка десантной группы ВСУ высадиться в Крыму

Сегодня ночью 4 октября в северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах , сообщает Минобороны России.