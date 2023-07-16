Газета.ру

8 092 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Очень хорошее и уместное предложение!  я двумя руками ЗА!!!!!Патриарх Кирилл з...
  • Анфиса Иванова
    Ну сделал патриарх Кирилл заявление...и что дальше ?!  дождется, когда наместник Павел отдаст богу душу в СИЗО ХОХЛО...Патриарх Кирилл з...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    А давайте обменяем наместника Киево-печерской Лавры Павла на Медведчука... Это будет справедливо п какой политический...Патриарх Кирилл з...

TheGamer: разработчик Prince of Persia Мехнер сообщил об отношении Ubisoft к новой части

TheGamer: разработчик Prince of Persia Мехнер сообщил об отношении Ubisoft к новой части

Один из авторов оригинальной Prince of Persia 1989 года выпуска, американский разработчик Джордан Мехнер сообщил о своем отношении к новой игре Prince of Persia: The Lost Crown и об отношении Ubisoft к созданию следующего "большого" проекта в серии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх