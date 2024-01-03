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Варламов получил травму в 1-м периоде игры с «Колорадо». Сорокин вышел на замену и пропустил 4 шайбы после 27 бросков

35-летний вратарь «Айлендерс» покинул площадку в первом периоде игры регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (4:5 ОТ).

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