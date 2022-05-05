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Volvo раскрыла план обновления для XC40 2023: в списке больше нет стандартных ДВС, но доступны другие экономичные варианты

Volvo раскрыла план обновления для XC40 2023: в списке больше нет стандартных ДВС, но доступны другие экономичные варианты

Электрификация в автопроизводстве стремительно набирает обороты. Ранее компания Volvo уже сообщала о том, что в ближайшее время модельный ряд будет наполнен исключительно электрокарами и автомобилями с электрифицированными установками под капотом.

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