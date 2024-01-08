Наместников забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Аризоной». У него 2+6 в последних 6 играх

Форвард «Виннипега» открыл счет в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Койотис» (6:2). В активе россиянина 23 (5+18) очка в 36 матчах в текущем сезоне при полезности «+18» (делит 10-е место в лиге по этому показателю с 3 игроками).