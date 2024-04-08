Открылась регистрация на публичный тест MMORPG Abyss Online В этом месяце у студии Old ...

Открылась регистрация на публичный тест MMORPG Abyss OnlineВ этом месяце у студии Old World Labs запланирован выпуск в ранний доступ эпической MMORPG Abyss Online, но перед этим команда разработчиков предлагает всем желающим стать участником публичного тестирования игры в Steam.