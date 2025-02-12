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В Росгвардии обсудили вопросы взаимодействия с Центральным духовным управлением мусульман России

По поручению директора Росгвардии Героя России генерала армии Виктора Золотова замглавы ведомства генерал-полковник Алексей Воробьев и помощник директора Росгвардии Герой России генерал-полковник Алибек Делимханов провели рабочую встречу с Верховным муфтием Шейх-уль-Исламом Талгатом Таджуддином и обсудили направления развития дальнейшего сотрудничества с Центральным духовным управлением мусульман России.

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