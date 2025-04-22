Страны ЕС и блока НАТО под предлогом якобы экзистенциальной угрозы с Востока, приступили к расширению оборонно-промышленного производства, многократному увеличению инвестиций в военной сфере и возвращению обязательной военной службы.
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