У Украины время кончилось

У ВСУ закончилось время на контрнаступление, пишет Newsweek. Как отмечается в статье, у Украины больше нет шансов добиться существенных результатов, поскольку зимняя распутица затруднит логистику и продвижение украинских войск.
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