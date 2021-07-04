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В Винницкой обладминистрации назвали причину смерти украинца через несколько часов после прививки вакциной Pfizer

В Винницкой обладминистрации назвали причину смерти украинца через несколько часов после прививки вакциной Pfizer

В пресс-службе департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой обладминистрации сообщили, что на Украине спустя четыре с половиной часа после прививки против новой коронавирусной инфекции скончался 47-летний мужчина, сделавший вакцину Pfizer.

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