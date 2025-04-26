В Крыму установили личность вандала, осквернившего могилу военкора Федорчака

Сотрудники следственных органов выявили, что житель Нижнегорского района Республики Крым причастен к поджогу могилы военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака, который был похоронен на кладбище в Уваровском сельском поселении.
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