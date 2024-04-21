"Манчестер Юнайтед" стал рекордсменом по количеству выходов в финал Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" вышел в финал Кубка Англии после победы над "Ковентри Сити". Матч завершился со счетом 3:3, но в серии пенальти сильнее оказались футболисты "МЮ", обыграв соперников со счетом 4:2, сообщает Чемпионат.
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