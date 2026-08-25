Врач Кузнецова: для здоровья глаз можно принимать витамины A, C и E

Витамины A, C и E необходимы для нормальной работы глаз. В случае их недостатка могут развиваться такие проблемы, как ухудшение ночного зрения, сухость и усталость глаз, повреждение сетчатки, и катаракта, — рассказала «Газете.
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