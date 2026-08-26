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Татар-информ

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В Зеленодольске наградили лауреатов Электронной доски почета

В Зеленодольске наградили лауреатов Электронной доски почета

фото: официальный портал "Единой России" В парке «Березовая роща» в Зеленодольске состоялась церемония вручения именных свидетельств Электронной доски почета Татарстана жителям, добившимся высоких профессиональных достижений.

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