В Зеленодольске наградили лауреатов Электронной доски почета

фото: официальный портал "Единой России" В парке «Березовая роща» в Зеленодольске состоялась церемония вручения именных свидетельств Электронной доски почета Татарстана жителям, добившимся высоких профессиональных достижений.
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