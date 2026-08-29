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Baza: под Новокузнецком медведь напал на женщину и сломал ей руку

Baza: под Новокузнецком медведь напал на женщину и сломал ей руку

В окрестностях Новокузнецка медведь напал на 68-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали. По данным Telegram-канала Baza, Людмила отправилась кормить собак на заброшенную дачу в лесу недалеко от СНТ «Литейщик».

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