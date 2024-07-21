Китай готовится к запуску новой ракеты «Чанчжэн-12»

Новейшая китайская ракета «Чанчжэн-12» / © CNSA Двухступенчатая ракета «Чанчжэн-12», использующая в качестве топлива керосин, сможет выводить до 12 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до шести тонн на солнечно-синхронную.
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