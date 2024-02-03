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Стало известно, что нужно сделать Малинину ради концертов в России

Стало известно, что нужно сделать Малинину ради концертов в России

Концерты Александра Малинина могут не пройти в России. После успешной отмены выступлений Кристины Орбакайте благодаря активной работе общественников и граждан России, они решили взяться за других зарубежных звезд, которые зарабатывают в нашей стране.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Не нужны его не искренние извинения! Есть много молодых и достойных артистов! В топку всех русофобов!
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17 час.
Виталий
Не искренние, а какие? Вместе это пишется, безграмотное создание.
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17 час.
Людмила Абрамова
молодых много, пора уступать дорогу
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14 час.

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