Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Сумскую область, с которой вторглись ВСУ в Курскую область и откуда сейчас продолжается переброска подкреплений противника, и провёл Ставку.
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