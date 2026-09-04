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XRP-ETF бросают вызов рыночным тенденциям, демонстрируя значительный рост

XRP-ETF бросают вызов рыночным тенденциям, демонстрируя значительный рост

Биржевые фонды (ETF), привязанные к XRP на рынке США столкнулись с необычайным расхождением цены, токен выигрывает почти в два раза во время внутридневных торгов.

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