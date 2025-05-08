В Санкт-Петербурге задержан водитель каршеринга, совершивший 25 нарушений ПДД при попытке скрыться от полиции

В итоге он столкнулся с автомобилем «Форд Транзит» Сотрудники ДПС в Санкт-Петербурге задержали водителя каршерингового автомобиля, который, пытаясь скрыться от полицейских, 25 раз нарушил правила дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.