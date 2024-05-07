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Александр Кожевников: «Разин заслужил награду лучшему тренеру КХЛ – выиграл Кубок Гагарина. Не первый год хорошо тренирует. В «Северстали» проделал большой объем работы»

КХЛ объявила номинантов на приз лучшему тренеру сезона-2023/24. В тройку претендентов на приз попали Андрей Козырев («Северсталь»), Игорь Никитин («Локомотив») и Андрей Разин («Металлург»).

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