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Россиян призвали избегать радикализации миграционной темы

Россиян призвали избегать радикализации миграционной темы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала избегать радикализации миграционной темы. С такими словами она выступила на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии, передает ТАСС.

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Комментарии
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Андрей Зарубкин
Зачем &quot;изобретать Америку?&quot; В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ!
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