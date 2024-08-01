Россиян призвали избегать радикализации миграционной темы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала избегать радикализации миграционной темы. С такими словами она выступила на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии, передает ТАСС.
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