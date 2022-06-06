Popcaketv

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Машина, квартира в Москве, салют и букеты цветов — как блогер Гусейн Гасанов отметил свой день рождения

Машина, квартира в Москве, салют и букеты цветов — как блогер Гусейн Гасанов отметил свой день рождения

Сегодня блогер Гусейн Гасанов отпраздновал свой день рождения в честь 28-летия. На мероприятие собрались все звездные гости, из них были: Давид Манукян, Ольга Бузова, Дима Масленников, дуэт Hammali&Navai, Виолетта Чиковани, Мот и многие другие.

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