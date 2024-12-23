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Мировое обозрение

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Население Сосновки заступилось за мэра Никиту Горелова, который вскрыл коррупцию чиновников Кировской области

Население Сосновки заступилось за мэра Никиту Горелова, который вскрыл коррупцию чиновников Кировской области

Жители города Сосновка Кировской области запустили петицию в защиту градоначальника Никиты Горелова, который разоблачил чиновников-коррупционеров, и теперь эти же чиновники хотят от него избавиться, отправив обратно в зону специальной военной операции.

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