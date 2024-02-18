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Гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля для всех знаков Зодиака

Публикуем гороскоп для всех знаков Зодиака с 19 по 25 февраля 2024 года. ОВЕН (21.03 — 20.04) На этой неделе ваше стремление к достижению определённых целей будет вознаграждено благодаря упорной работе и положительному влиянию планет.

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