Axios: США и Израиль ожидают, что Иран нанесет удар 5 августа

REUTERS/Alaa Al Sukhni Удар Ирана по израильской территории после гибели главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании и атаки армии еврейского государства по ливанской столице Бейруту, предположительно, может быть нанесен 5 августа.
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