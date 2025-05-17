Аварийную посадку в Толмачево совершил авиалайнер с пассажирами

Сегодня около 10 часов утра по местному времени в ходе выполнения рейса по маршруту Горно-Алтайск – Москва (Домодедово) воздушное судно Аэробус А 320 авиакомпании «Сибирь» осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Толмачево имени А.