Аварийную посадку в Толмачево совершил авиалайнер с пассажирами

Сегодня около 10 часов утра по местному времени в ходе выполнения рейса по маршруту Горно-Алтайск – Москва (Домодедово) воздушное судно Аэробус А 320 авиакомпании «Сибирь» осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Толмачево имени А.
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