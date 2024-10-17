Собянин: За три года в Москве планируется построить 12 новых станций метро

На карте появится новая Рублево-Архангельская ветка Развитие транспортной инфраструктуры является важнейшей частью Адресной инвестиционной программы, как с точки зрения финансовых вложений, так и по ожидаемым результатам.
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