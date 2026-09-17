Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в рамках Международного фестиваля молодежи заявил, что расходы Германии на поставки оружия Украине за счет средств налогоплательщиков начинают становиться предметом внимания.
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