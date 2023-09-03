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О позоре американцев уже знает весь мир: США потеряли контроль в очередном регионе

О позоре американцев уже знает весь мир: США потеряли контроль в очередном регионе

Отчаяние, страх и глубокая неуверенность в себе – такие чувства, если верить СМИ, захлестнули замглавы Госдепа США Викторию Нуланд от вестей о перевороте в Нигере.

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Комментарии
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Vasiliy
Печенюшки в данном случае, бессильны.
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5 час.

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