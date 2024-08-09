Владельцы московских магазинов помогают военнослужащим и мирным жителям в зоне проведения специальной военной операции

В Москве продолжает развиваться благотворительная инициатива местных владельцев магазинов, направленная на поддержку военнослужащих и гражданских лиц, оказавшихся в зонах проведения специальных военных операций (СВО).
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