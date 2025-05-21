Расчеты БПЛА тульских десантников сорвали ротацию ВСУ в Сумской области

В Сумской области операторы БПЛА Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения группировки войск «Север» пресекают любые попытки украинских военных прорваться через государственную границу России.
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