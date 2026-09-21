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Эволюция советских мусоровозов: от первых контейнерных моделей до надежных кузовных машин

Эволюция советских мусоровозов: от первых контейнерных моделей до надежных кузовных машин

Когда речь заходит о коммунальном хозяйстве советской эпохи, редко кто задумывается о том, каким образом решалась проблема вывоза отходов в городах и поселках.

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