Эволюция советских мусоровозов: от первых контейнерных моделей до надежных кузовных машин

Когда речь заходит о коммунальном хозяйстве советской эпохи, редко кто задумывается о том, каким образом решалась проблема вывоза отходов в городах и поселках.
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