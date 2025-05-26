Написать письмо солдату и передать тепло родного дома: как столичные НКО помогают фронту

Команды некоммерческих организаций (НКО) столицы вместе с волонтерами и неравнодушными москвичами изготавливают окопные свечи и маскировочные сети, навещают бойцов специальной военной операции (СВО) в госпиталях и готовят для них обеды, собирают гуманитарную помощь и пишут письма поддержки.
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