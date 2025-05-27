Диетолог Лазуренко предупредила, что черешня может навредить при гастрите и диабете

Врач-диетолог, терапевт Наталья Лазуренко в беседе с «Москвой 24» сообщила, что черешня содержит много сахаров и органических кислот, которые могут оказать влияние на вес, состояние желудочно-кишечного тракта и течение некоторых хронических заболеваний.