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Туристка отказалась уступить место в самолете питбулю для «эмоциональной поддержки»

Туристка отказалась уступить место в самолете питбулю для «эмоциональной поддержки» Во время рейса из Лос-Анджелеса в Атланту соседка по ряду попросила туристку уступить её место питбулю, летевшему с хозяйкой якобы для «эмоциональной поддержки».

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