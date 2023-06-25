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Туристка отказалась уступить место в самолете питбулю для «эмоциональной поддержки» Во время рейса из Лос-Анджелеса в Атланту соседка по ряду попросила туристку уступить её место питбулю, летевшему с хозяйкой якобы для «эмоциональной поддержки».