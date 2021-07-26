Тайная доктринаРелигияХолодный взгляд атеиста: такое странное Крещение Руси… Исторические напёрстки Холодный взгляд атеиста: такое странное Крещение Руси… Вот так обозначим тему сегодняшней статьи.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновАгни Йога, 262 Очень много говорят о препятствиях и очень мало пользуются ими. Понимание приложения препятствий дает радость работе. Но как только показывается препятствие, люди начинают думать о своих ощущениях, забывая, какое преимущество сложилось для них. Люди предпочитают, чтобы все делалось как обычно, старыми мерами. Но Мы предпочитаем неожиданные действия и такие же следствия. Люди счастливы, когда что-то сделалось, как у самых обыкновенных людей, но Мы хотим больших успехов. Учите взвешивать истинный вред и пользу происходящего. Трудно посылать людям токи особой удачи, когда они избегают особых путей. Все мы знаем людей, окруженных довольством, но если бы они знали, чего лишило их довольство? Люди хотят исполнить все ходячие привычки, забывая, что привычки тела внедряют также привычки духа. Дух становится несильным и начинает опасаться смелых действий. Так люди становятся как все, с теми же условными радостями и печалями. Будем знать радость препятствиям и что приветствованное препятствие обращается в ускоренную удачу. Но удача эта будет как сеть, переполненная уловом. Так устремим взгляд наш на окружающее и поймем, от каких опасностей избавлены только преданностью Учителю. Но часто мы верим Учителю в больших делах и смущаемся в малых. Часто мы различаем большие препятствия и упускаем из кругозора множество малых. Но малый скорпион поражает не менее большого, если он не замечен. Орлиный глаз нужен не гору распознать, но малую песчинку.Юрий ИльиновСравнение скорости вращение планет вокруг своей оси. Всех медленнее вращается Венера, а день на ней длится дольше, чем год. https://www.facebook.com/InterestingWorldhd/videos/223040106369151Комментировать
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