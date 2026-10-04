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Лунный календарь на октябрь 2026 года: лучшие дни для стрижки и садовых работ

Лунный календарь на октябрь 2026 года: лучшие дни для стрижки и садовых работ

Строите планы на октябрь 2026 года? Лунный календарь может подсказать, в какие дни стоит сходить к парикмахеру, чтобы волосы дольше сохраняли форму или, наоборот, быстрее отрастали, а когда от стрижки вообще лучше отказаться.

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