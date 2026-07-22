Найден способ выращивания искусственных кровеносных сосудов с помощью магнитов

Хотя научные достижения могут в будущем позволить заменять больные и травмированные участки тела искусственными имплантами, выращивание органов и тканей в лабораторных условиях остается крайне сложной задачей.
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