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Собянин ввел допгарантию по наблюдению пациентов с сердечной недостаточностью

Собянин ввел допгарантию по наблюдению пациентов с сердечной недостаточностью

Программа помогает сохранить здоровье москвичей Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале объявил о продлении проекта проактивного диспансерного наблюдения за состоянием здоровья жителей города, страдающих хронической сердечной недостаточностью, на 2024 год.

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