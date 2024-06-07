По слухам, Локи и Сильвия должны вернуться в следующих фильмах о Мстителях П...

По слухам, Локи и Сильвия должны вернуться в следующих фильмах о МстителяхПо всей видимости, история Локи и Сильвии еще не закончена, и персонажи из сериала о боге хитрости, обмана и коварства должны вернуться в грядущие фильмы о Мстителях.
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