Al Arabiya: Иран уведомил Пакистан о приостановке переговоров с США

Иран уведомил пакистанских должностных лиц, что не выходил из переговоров с США, а лишь приостановил их, и подтвердил готовность продолжать диалог в соответствии с подписанным меморандумом о взаимопонимании.
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