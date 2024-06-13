Левитина: участник СВО прожил 45 дней в блиндаже ВСУ в ожидании эвакуации

Боец Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) полтора месяца жил в оставленной ВСУ позиции. Об этом сообщила основатель тверского штаба "Помощь Донбассу" Ольга Левитина, слова которого передает Tverigrad.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии