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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Константин Выборнов: «В Пекине корреспондент спросил Трусову: «Камила, ну и как вы ощущаете себя после стольких падений?»

– На Олимпиаде в Пекине больше всего дней я провел на тренировках фигуристок. Где выход с катка, там толпа западных журналистов.

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